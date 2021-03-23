Помер митрополит ПЦУ Антоній Махота
У Хмельницькому у віці 54 років помер митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота). Не стало владики 23 березня.
Джерело:фейсбук Євстратія Зорі
Про смерть митрополита повідомив спікер Православної церкви України архієпископ Євстратій (Зоря).
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Обірвалося життя митрополита Антонія
Сумна звістка прийшла з Хмельницького. На 55-му році життя сьогодні (23 березня – 24 канал) упокоївся митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота),
– написав Євстратій Зоря.
Наразі невідомо, де та коли відбудеться прощання із митрополитом.
Що відомо про митрополита Антонія (Махоту)
- Народився 8 листопада 1966 року в селі Слатине Золочівського району на Харківщині.
- З 1996 року був єпископом Сімферопольським та Кримським Української православної церкви Київського патріархату.
- У 1997 році його призначили єпископом Хмельницьким і Кам'янець-подільським УПЦ КП, керівником Хмельницькою єпархією.
- У 2004 році Антонія Махоту піднесли до сану архієпископа, а у 2012 році – до сану митрополита.
- З 2019 року – митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський Православної церкви України.
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