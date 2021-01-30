Помер легендарний український гончар Василь Омеляненко

Помер видатний український гончар Василь Омеляненко. Йому було 95 років. Він був найстаршим майстром народної творчості України. Жив і працював у селі Опішня на Полтавщині.
Джерела: міністр культури Олександр Ткаченко, директорка Українського дому Ольга Вієру
Омеляненко пішов із життя 29 січня. За словами Ткаченка, внесок майстра глиняної іграшки та зооморфної скульптури у становлення народних художніх промислів – неоціненний для країни.
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Він – легенда Опішні. Його цінують на Полтавщині. І справедливо, щоб ним стала пишатись вся Україна. Зробимо у міністерстві все, щоб сприяти цьому. І щоб якомога більше українців завітали до Опішнянського парку глиняної скульптури та познайомились із роботами Майстра. Боляче лише, що посмертно,
– підкреслив Ткаченко.
Приклад робіт Василя Омеляненка / Фото взято з соцмереж
Що відомо про Василя Омеляненка
- Гончарну глину вперше взяв у руки, коли йому було 9 років. Про те, що з неї можна ліпити свищики, дізнався від дядька.
- Роботи Василя Омеляненка давно стали класикою гончарного мистецтва. Його почерк у зооморфній полив'яній скульптурі – унікальний.
- Він був фахівцем із мініформ полив'яних скульптур (від 30 сантиметрів до 1 метра завдовжки). Водночас виготовляв і великі паркові скульптури. Одна з них — двоголовий лев, що символізує силу, мужність і великодушність. Її встановили на території Національного музею-заповідника в Опішні.
- Культурологи говорять, що робота Василя Омеляненка "Лев при двох головах" – перший монументальний твір в історії української глиняної скульптури.
- Має такі звання та нагороди: Заслужений майстер народної творчості Української РСР (1976), лауреат Премії імені Данила Щербаківського (1995) та Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999).
- Також був членом Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1998) та Національної спілки художників України (1971).
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