Помер видатний український гончар Василь Омеляненко. Йому було 95 років. Він був найстаршим майстром народної творчості України. Жив і працював у селі Опішня на Полтавщині.

Джерела: міністр культури Олександр Ткаченко, директорка Українського дому Ольга Вієру

Омеляненко пішов із життя 29 січня. За словами Ткаченка, внесок майстра глиняної іграшки та зооморфної скульптури у становлення народних художніх промислів – неоціненний для країни.

До речі Від коронавірусу помер ексначальник поліції Львівщини Василь Пісний

Він – легенда Опішні. Його цінують на Полтавщині. І справедливо, щоб ним стала пишатись вся Україна. Зробимо у міністерстві все, щоб сприяти цьому. І щоб якомога більше українців завітали до Опішнянського парку глиняної скульптури та познайомились із роботами Майстра. Боляче лише, що посмертно,

– підкреслив Ткаченко.



Приклад робіт Василя Омеляненка / Фото взято з соцмереж

Що відомо про Василя Омеляненка

Гончарну глину вперше взяв у руки, коли йому було 9 років. Про те, що з неї можна ліпити свищики, дізнався від дядька.

Роботи Василя Омеляненка давно стали класикою гончарного мистецтва. Його почерк у зооморфній полив'яній скульптурі – унікальний.

Його почерк у зооморфній полив'яній скульптурі – унікальний. Він був фахівцем із мініформ полив'яних скульптур (від 30 сантиметрів до 1 метра завдовжки). Водночас виготовляв і великі паркові скульптури. Одна з них — двоголовий лев, що символізує силу, мужність і великодушність. Її встановили на території Національного музею-заповідника в Опішні.

(від 30 сантиметрів до 1 метра завдовжки). Водночас виготовляв і великі паркові скульптури. Одна з них — двоголовий лев, що символізує силу, мужність і великодушність. Її встановили на території Національного музею-заповідника в Опішні. Культурологи говорять, що робота Василя Омеляненка "Лев при двох головах" – перший монументальний твір в історії української глиняної скульптури.

Має такі звання та нагороди: Заслужений майстер народної творчості Української РСР (1976), лауреат Премії імені Данила Щербаківського (1995) та Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999).

(1999). Також був членом Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1998) та Національної спілки художників України (1971).

Зверніть увагу Помер лауреат Нобелівської премії з хімії Пауль Крутцен

Дивіться відео проєкту Ukraїner про Василя Омеляненка