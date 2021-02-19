Помер колишній комбат танкового батальйону ЗСУ

У ніч на 19 лютого помер комбат першого танкового батальйону 17 ОТБр Юрій Лакша. У 2014 – 2015 роках він керував окремою танковою бригадою.

Про трагічну звістку повідомив волонтер Сергій Тахмазов. Він був особисто знайомий з екскомбатом.

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Тахмазов зазначив, що Юрія Лакши не стало у ніч проти 19 лютого. Наразі причини смерті невідомі.

Все моє танкове волонтерство відбулося завдяки знайомству з ним в Дебальцеве, в жовтні 2014 року. Я обов'язково вам про нього розповім. Тому що він тепер не буде за це лаяти. Але не зараз,

– поділився волонтер.

Прощання з екскомбатом відбудеться у неділю, 21 лютого. Церемонія запланована на 12:00 у Кривому Розі.

Як минула доба на Донбасі

За добу окупанти 4 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Вони відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік Шумів.

Поблизу Південного ворог стріляв з великокаліберних кулеметів, а біля Майорську – зі стрілецької зброї.

Українські військові відповідали вогнем.