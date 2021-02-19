Помер колишній комбат танкового батальйону ЗСУ

Джерело:фейсбук Сергія Тахмазова
У ніч на 19 лютого помер комбат першого танкового батальйону 17 ОТБр Юрій Лакша. У 2014 – 2015 роках він керував окремою танковою бригадою.
Про трагічну звістку повідомив волонтер Сергій Тахмазов. Він був особисто знайомий з екскомбатом.
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Тахмазов зазначив, що Юрія Лакши не стало у ніч проти 19 лютого. Наразі причини смерті невідомі.
Все моє танкове волонтерство відбулося завдяки знайомству з ним в Дебальцеве, в жовтні 2014 року. Я обов'язково вам про нього розповім. Тому що він тепер не буде за це лаяти. Але не зараз,
– поділився волонтер.
Прощання з екскомбатом відбудеться у неділю, 21 лютого. Церемонія запланована на 12:00 у Кривому Розі.Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я. Але, попри це, від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 11 українських захисників. Проросійські бойовики регулярно обстрілюють позиції наших захисників.