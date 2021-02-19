У ніч на 19 лютого помер комбат першого танкового батальйону 17 ОТБр Юрій Лакша. У 2014 – 2015 роках він керував окремою танковою бригадою.

Про трагічну звістку повідомив волонтер Сергій Тахмазов. Він був особисто знайомий з екскомбатом.

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Тахмазов зазначив, що Юрія Лакши не стало у ніч проти 19 лютого. Наразі причини смерті невідомі.

Все моє танкове волонтерство відбулося завдяки знайомству з ним в Дебальцеве, в жовтні 2014 року. Я обов'язково вам про нього розповім. Тому що він тепер не буде за це лаяти. Але не зараз,

– поділився волонтер.

Прощання з екскомбатом відбудеться у неділю, 21 лютого. Церемонія запланована на 12:00 у Кривому Розі.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я. Але, попри це, від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 11 українських захисників. Проросійські бойовики регулярно обстрілюють позиції наших захисників.

Як минула доба на Донбасі

За добу окупанти 4 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Вони відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік Шумів.

Поблизу Південного ворог стріляв з великокаліберних кулеметів, а біля Майорську – зі стрілецької зброї.

Українські військові відповідали вогнем.

Більше про ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил – читайте за посиланням.