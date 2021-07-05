Про це повідомили 5 липня. Харківська облрада висловила щирі співчуття рідним і близьким померлого.

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Що про нього відомо

Тягло керував Харківською облрадою в 1992 – 1894 і 1996 – 2002 роках. Також він був послом України у двох державах:

Вірменії з 2002 по 2005 рік;

Киргизькій республіці з 2005 по 2007 рік.

Володимир Миколайович залишиться у пам'яті всіх, хто його знав, кому пощастило працювати з ним, як щира, талановита людина, досвідчений професіонал, готовий брати на себе відповідальність представляти Україну на вищому державному рівні,

– зазначили в Харківській облраді.

Теж там додали, що на посаді голови обласної ради, як депутат та керівник у виконавчих структурах Володимир Миколайович зробив значний внесок у розбудову рідного краю.

Зверніть увагу! У Харкові на 86 році пішов із життя колишній ректор Харківського педагогічного Університету імені Григорія Сковороди Іван Прокопенко. Він очолював навчальний заклад майже половину свого життя.