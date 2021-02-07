Помер колишній голова Черкаської ОДА: що про нього відомо
На 68-му році життя раптово помер колишній народний депутат України, а також ексголова Черкаської облдержадміністрації Анатолій Даниленко.
Джерело:Білоцерківський НАУ
Наразі інформації про причини смерті політика, на жаль, немає.
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Що відомо про Анатолія Даниленка
- Даниленко був доктором економічних наук, професором, академіком Національної академії аграрних наук України. Також він є автором понад 130 наукових праць.
- Колишній голова Черкаської ОДА закінчив ветеринарний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту, Уманський педінститут імені Тичини й Рівненський державний техуніверситет.
- Анатолій Даниленко з 2008 року був ректором Білоцерківського національного аграрного університету. Також він був обраний в Київську облраду від "Партії регіонів".
- У 2015 – 2020 роках він депутатом Київської обласної ради. Згодом працював головою Черкаської ОДА. Це було ще у 1998 – 1999 роках.
Під час каденції указами президента Леоніда Кучми був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ та ІІ ступенів.
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