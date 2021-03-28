Помер кіборг Ігор Гофман: він боровся із тяжкою хворобою

Джерело:фейсбук Ігоря Гофмана
Ветеран 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", кіборг Ігор Гофман помер 28 березня. Він тривалий час лікував онкозахворювання.
Про смерть Ігоря Гофмана повідомили на його фейсбук-сторінці. Там зазначили: за останнім бажанням Ігоря, публічного прощання і похорону не буде.
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У дописі зазначили: дружина Ігоря наразі не знає про його смерть. Вона перебуває у важкому стані в лікарні через коронавірус. Відтак, рідні попросили наразі не телефонувати їй зі співчуттями: жінка вимушена постійно користуватися кисневою маскою і не може нормально говорити.
Про те, що Ігор бореться з онкологією, у 93 ОМБР повідомляли ще у жовтні 2020 року. Тоді побратими збирали кошти на його лікування. І зазначали – його стан важкий.
Дані з Вікіпедії24 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого. Вічна пам'ять!