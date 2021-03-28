Помер кіборг Ігор Гофман: він боровся із тяжкою хворобою
Ветеран 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", кіборг Ігор Гофман помер 28 березня. Він тривалий час лікував онкозахворювання.
Джерело:фейсбук Ігоря Гофмана
Про смерть Ігоря Гофмана повідомили на його фейсбук-сторінці. Там зазначили: за останнім бажанням Ігоря, публічного прощання і похорону не буде.
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У дописі зазначили: дружина Ігоря наразі не знає про його смерть. Вона перебуває у важкому стані в лікарні через коронавірус. Відтак, рідні попросили наразі не телефонувати їй зі співчуттями: жінка вимушена постійно користуватися кисневою маскою і не може нормально говорити.
Про те, що Ігор бореться з онкологією, у 93 ОМБР повідомляли ще у жовтні 2020 року. Тоді побратими збирали кошти на його лікування. І зазначали – його стан важкий.
Що відомо про Ігоря Гофмана
- Він був кулеметником 93-ї Окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Мав псевдо – Упир.
- До війни був приватним підприємцем у будівельній сфері.
- Після подій у Іловайську в серпні 2014 року, пішов на війну добровольцем.
- Брав участь у боях за Донецький аеропорт – захищав старий термінал, диспетчерську вежу, будівлю пожежної частини.
- У 2015 році Гофмана демобілізували, він зайнявся діяльністю своєї фірми і знайшов собі заступника.
- Втім за рік знову повернувся в армію – на посаду командира бойової машини-командира відділення у званні молодшого сержанта.
Дані з Вікіпедії
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