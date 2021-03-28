Ветеран 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", кіборг Ігор Гофман помер 28 березня. Він тривалий час лікував онкозахворювання.

Про смерть Ігоря Гофмана повідомили на його фейсбук-сторінці. Там зазначили: за останнім бажанням Ігоря, публічного прощання і похорону не буде.

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У дописі зазначили: дружина Ігоря наразі не знає про його смерть. Вона перебуває у важкому стані в лікарні через коронавірус. Відтак, рідні попросили наразі не телефонувати їй зі співчуттями: жінка вимушена постійно користуватися кисневою маскою і не може нормально говорити.

Про те, що Ігор бореться з онкологією, у 93 ОМБР повідомляли ще у жовтні 2020 року. Тоді побратими збирали кошти на його лікування. І зазначали – його стан важкий.

Що відомо про Ігоря Гофмана

Він був кулеметником 93-ї Окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Мав псевдо – Упир.

До війни був приватним підприємцем у будівельній сфері.

Після подій у Іловайську в серпні 2014 року, пішов на війну добровольцем.

Брав участь у боях за Донецький аеропорт – захищав старий термінал, диспетчерську вежу, будівлю пожежної частини.

У 2015 році Гофмана демобілізували, він зайнявся діяльністю своєї фірми і знайшов собі заступника.

Втім за рік знову повернувся в армію – на посаду командира бойової машини-командира відділення у званні молодшого сержанта.

Дані з Вікіпедії

24 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого. Вічна пам'ять!