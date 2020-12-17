Відправкою тіла померлого Геннадія Кернеса з Німеччини в Україну займеться українське консульство. Втім, родичі мера наразі не виходили на зв'язок із українськими дипломатами.

Оформити документи та опечатати труну мають саме в українському консульстві. Про це повідомляє ТСН.

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У берлінській клініці "Шаріте" ані лікування, ані смерть мера Харкова не коментують. Пояснюють, що це лікарська таємниця. Спершу медикам потрібен письмовий дозвіл від родини.

Зауважимо, наразі відомо, що транспортування Кернеса у "Шаріте" коштувало 2 мільйони гривень, а його лікування там – понад 6 мільйонів гривень. Втім, остаточний рахунок за лікування клініки, як правило, виставляють наприкінці.

Зверніть увагу! Церемонія прощання із мером Харкова відбудеться у період з 21 по 24 грудня в Оперному театрі. Відспівуватимуть померлого у Благовіщенському соборі.

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