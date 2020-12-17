Потрібен дозвіл від сім'ї: хто займеться перевезенням тіла Кернеса в Україну
Відправкою тіла померлого Геннадія Кернеса з Німеччини в Україну займеться українське консульство. Втім, родичі мера наразі не виходили на зв'язок із українськими дипломатами.
Оформити документи та опечатати труну мають саме в українському консульстві. Про це повідомляє ТСН.
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У берлінській клініці "Шаріте" ані лікування, ані смерть мера Харкова не коментують. Пояснюють, що це лікарська таємниця. Спершу медикам потрібен письмовий дозвіл від родини.
Зауважимо, наразі відомо, що транспортування Кернеса у "Шаріте" коштувало 2 мільйони гривень, а його лікування там – понад 6 мільйонів гривень. Втім, остаточний рахунок за лікування клініки, як правило, виставляють наприкінці.
Смерть Кернеса: що треба знати
- Мер Харкова не з'являвся на публіці ще з кінця серпня 2020 року. У вересні в нього виявили коронавірус і двостороннє запалення легенів.
- 11 грудня стало відомо, що стан здоров'я Кернеса значно погіршився. Його друг бізнесмен Павло Фукс заявив, що у хворого відмовили дві нирки і його перевели на повний діаліз.
- Згодом син Кернеса Кирило сказав, що у нього немає інформації про відмову другої нирки у батька. Втім, за його словами, очільник Харкова все ще перебував у вкрай важкому стані.
- 17 грудня Кернес помер у клініці "Шаріте" в Німеччині.
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