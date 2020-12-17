Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня. До цього він перебував на лікуванні у берлінській клініці "Шаріте". Кернес очолював Харків з 2010 року, а на останніх мерських перегонах провів виборчу кампанію, перебуваючи поза Україною.

Про найцікавіші факти з життя Кернеса читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Помер Геннадій Кернес

Чому помер Кернес

Останній раз Кернес з'являвся на публіці у серпні. Потім виявилось, що політик підхопив коронавірус.

Мера доправили на лікування до Берліна, у клініку "Шаріте". До речі, кілька разів з'являлась інформація про його смерть, однак тоді вона була фейковою.

У жовтні у харківській міськраді запевняли, що здоров'я Кернеса покращилось, однак він продовжував лікуватись у Німеччині. Вже 11 грудня стан мера значно погіршився. Спочатку в нього відмовила одна нирка, потім – друга. Політик перебував на повному діалізі.

Про смерть Кернеса 17 грудня повідомив його друг бізнесмен Павло Фукс та дружина Оксана Гайсинська. Політику був 61 рік.

Участь Кернеса у виборах

Кернес заочно подав заяву на участь у мерских виборах Харкова. Політик переміг у першому турі, адже отримав понад 60,34% голосів виборців.

Щоправда, до виконання своїх обов'язків цієї каденції Кернес приступити не встиг. До слова, на першій сесії міськради мер також був відсутній.



Результати виборів у Харкові / Інфографіка 24 каналу

Біографія Кернеса

Кернес народився у Харкові у 1959 році. В юності навчався у ПТУ №14 на спеціальності "кресляр-конструктор". Політик також закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого на юриста. Диплом магістра отримав у Харківському державному економічному університеті.

У 70-тих роках працював слюсарем на заводі "Світло шахтаря" у Харкові. Згодом продовжував роботу на різних підприємствах, а у 1992 році очолив підприємство "Акцептор".

Потім кар'єра Кернеса пішла догори. На початку 2000 років чоловік отримав посаду першого заступника директора Харківської філії дочірньої компанії "Торговий дім "Газ Україна". Протягом 2001 – 2006 років був президентом акціонерного товариства відкритого типу з іноземними інвестиціями "НПК-ХОЛДІНГ".

Кернес у політиці

Кернес серйозно зайнявся політикою після 2006 року, хоча був депутатом Харківської міськради у 2006 році.

Так, вже у 2006 році чоловік отримав посаду секретаря міської ради та очолив виборчу кампанію кандидата на посаду місцевого мера Михайла Добкіна.

У 2010 році Кернеса обрали мером Харкова. Того ж року політик очолив харківський осередок партії регіонів.

У 2015 році Кернес знову переміг на мерських виборах, у першому турі.

Третю перемогу політик отримав на місцевих виборах у 2020 році.

Зверніть увагу! У квітні 2014 року на Кернеса скоїли замах — вистрелили під час велопрогулянки. Тоді політика перевезли до ізраїльської клініки, де він пройшов реабілітацію. Однак чоловік так і не зміг встати з інвалідного візка.

До речі, замовника та виконавця замаху досі не знайшли.



Кернес на візку / Фото "В городе"

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Особисте життя

Першу дружину Кернеса звали Оксана Василенко. Подружжя одружилось у 1982 році. Тоді ж у них народився син Кирило. Однак вже через 3 роки пара розлучилась.

Потім Кернес жив у цивільному шлюбі з Галиною Приваловою, яка також народила йому сина Данила.

У 2000-х Кернес одружився з Оксаною Гайсинською. До речі, це донька колишнього заступника Генерального прокурора України Юрія Гайсинського. Однак протягом останніх років Кернес стверджував, що не одружений, а з Гайсинською має вільні стосунки.

На сайті Харківської міської ради було зазначено, що Кернес виховує трьох дітей. Однак у декларації цієї інформації політик не вказав.



Діти Кернеса / Фото "Факти"



Кернес із дружиною Оксаною Гайсинською / Фото "Гордон"

Скандали за участю Кернеса Кернес був доволі гучним політиком та часто потрапляв у скандали. Наприклад, у 2016 році Генпрокуратура та Служба безпеки обшукали приміщення, що належать Кернесу. Тоді відкрили кримінальну справу щодо організації схеми розкрадання 654 гектарів землі Харкова на суму 4 мільярди гривень.

У лютому 2019 року Кернес відмовився надавати слово представникам громадськості, які були обурені підвищенням тарифів на проїзд у громадському транспорті. Тоді мер Харкова назвав їх "буйно-гучними дебілами". До речі Хто виконуватиме обов'язки мера Харкова після смерті Кернеса: відповідь ОПОРИ Статки Кернеса У декларації Кернес майже не вказував статків. Політик декларував, що не має власного житла та запевняв, що орендує невеликі приміщення. Проте мер зауважив, що володіє 11 годинниками відомих брендів.

Відповідно до декларації, у 2019 році Кернес заробив 1,1 мільйона гривень на посаді мера, ще 18,9 мільйона гривень отримав від дивідендів компанії "Фінекс-Капітал".

Крім того, чиновник зберігав готівкою 64 мільйони гривень, а на депозитах у нього розміщено близько 17 мільйонів гривень та 17 тисяч доларів. Також чоловік мав акції "Харківобленерго", ПрАТ "Харківенергозбут", а також 7000 інвестиційних сертифікатів ТОВ "Компанія з управління активами" Фінекс-Капітал". Загальна вартість яких становила 7 мільйонів гривень.

Проте журналісти-розслідувачі дослідили, що Кернес ніколи не зазначав у декларації цивільну дружину Гайсинську. Однак жінка мала чималі статки. Наприклад, володіла цілим автопарком автомобілів: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Також Гайсинська мала одну квартиру у Києві та 2 – у Харкові.



Геннадій Кернес / Фото з інстаграму Кернеса