Помер Геннадій Кернес: що відомо про мера Харкова – біографія
Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня. До цього він перебував на лікуванні у берлінській клініці "Шаріте". Кернес очолював Харків з 2010 року, а на останніх мерських перегонах провів виборчу кампанію, перебуваючи поза Україною.
Про найцікавіші факти з життя Кернеса читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Помер Геннадій Кернес
Чому помер Кернес
Останній раз Кернес з'являвся на публіці у серпні. Потім виявилось, що політик підхопив коронавірус.
Мера доправили на лікування до Берліна, у клініку "Шаріте". До речі, кілька разів з'являлась інформація про його смерть, однак тоді вона була фейковою.
У жовтні у харківській міськраді запевняли, що здоров'я Кернеса покращилось, однак він продовжував лікуватись у Німеччині. Вже 11 грудня стан мера значно погіршився. Спочатку в нього відмовила одна нирка, потім – друга. Політик перебував на повному діалізі.
Про смерть Кернеса 17 грудня повідомив його друг бізнесмен Павло Фукс та дружина Оксана Гайсинська. Політику був 61 рік.
Участь Кернеса у виборах
Кернес заочно подав заяву на участь у мерских виборах Харкова. Політик переміг у першому турі, адже отримав понад 60,34% голосів виборців.
Щоправда, до виконання своїх обов'язків цієї каденції Кернес приступити не встиг. До слова, на першій сесії міськради мер також був відсутній.
Результати виборів у Харкові / Інфографіка 24 каналу
Біографія Кернеса
Кернес народився у Харкові у 1959 році. В юності навчався у ПТУ №14 на спеціальності "кресляр-конструктор". Політик також закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого на юриста. Диплом магістра отримав у Харківському державному економічному університеті.
У 70-тих роках працював слюсарем на заводі "Світло шахтаря" у Харкові. Згодом продовжував роботу на різних підприємствах, а у 1992 році очолив підприємство "Акцептор".
Потім кар'єра Кернеса пішла догори. На початку 2000 років чоловік отримав посаду першого заступника директора Харківської філії дочірньої компанії "Торговий дім "Газ Україна". Протягом 2001 – 2006 років був президентом акціонерного товариства відкритого типу з іноземними інвестиціями "НПК-ХОЛДІНГ".
Кернес у політиці
- Кернес серйозно зайнявся політикою після 2006 року, хоча був депутатом Харківської міськради у 2006 році.
- Так, вже у 2006 році чоловік отримав посаду секретаря міської ради та очолив виборчу кампанію кандидата на посаду місцевого мера Михайла Добкіна.
- У 2010 році Кернеса обрали мером Харкова. Того ж року політик очолив харківський осередок партії регіонів.
- У 2015 році Кернес знову переміг на мерських виборах, у першому турі.
- Третю перемогу політик отримав на місцевих виборах у 2020 році.
Кернес на візку / Фото "В городе"
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Особисте життя
Першу дружину Кернеса звали Оксана Василенко. Подружжя одружилось у 1982 році. Тоді ж у них народився син Кирило. Однак вже через 3 роки пара розлучилась.
Потім Кернес жив у цивільному шлюбі з Галиною Приваловою, яка також народила йому сина Данила.
У 2000-х Кернес одружився з Оксаною Гайсинською. До речі, це донька колишнього заступника Генерального прокурора України Юрія Гайсинського. Однак протягом останніх років Кернес стверджував, що не одружений, а з Гайсинською має вільні стосунки.
На сайті Харківської міської ради було зазначено, що Кернес виховує трьох дітей. Однак у декларації цієї інформації політик не вказав.
Кернес із дружиною Оксаною Гайсинською / Фото "Гордон"
Відповідно до декларації, у 2019 році Кернес заробив 1,1 мільйона гривень на посаді мера, ще 18,9 мільйона гривень отримав від дивідендів компанії "Фінекс-Капітал".
Крім того, чиновник зберігав готівкою 64 мільйони гривень, а на депозитах у нього розміщено близько 17 мільйонів гривень та 17 тисяч доларів. Також чоловік мав акції "Харківобленерго", ПрАТ "Харківенергозбут", а також 7000 інвестиційних сертифікатів ТОВ "Компанія з управління активами" Фінекс-Капітал". Загальна вартість яких становила 7 мільйонів гривень.
Проте журналісти-розслідувачі дослідили, що Кернес ніколи не зазначав у декларації цивільну дружину Гайсинську. Однак жінка мала чималі статки. Наприклад, володіла цілим автопарком автомобілів: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Також Гайсинська мала одну квартиру у Києві та 2 – у Харкові.
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