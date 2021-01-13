Помер Девід Барклі – один з найбагатших медіамагнатів Великобританії
Помер Девід Барклі – британський мільярдер і співвласник газети The Daily Telegraph. Це сталося у неділю, 10 січня.
Йому було 86 років. Про його смерть написали на сайті The Telegraph. Як було відомо, Барклі якийсь час хворів.
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Його смерть прокоментував брат Фредерік, він сказав: "Це була велика подорож у всьому, що ми робили. Хороша, погана, потворна... ми це пережили. Ми були близнюками від початку і до кінця. Він був правою рукою ліворуч від мене, а я його лівою рукою праворуч. Ми зустрінемось знову".
Також цю звістку прокоментував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
З повагою і захопленням прощаємося з сером Девідом Барклі, який врятував велику газету, створив тисячі робочих місць по всій Великій Британії і пристрасно вірив у незалежність цієї країни і в те, чого вона може досягти,
– написав він на своїй сторінці в твітері.
Що відомо про Девіда Барклі
- Девід Барклі і його брат-близнюк Фредерік Барклі народилися у Хамерсміті 27 жовтня 1934 року.
- Разом з братом вони створили цілу бізнес-імперію. Вони починали з готельного бізнесу, потім займались судноплавством, а ще згодом роздрібною торгівлею.
- У 2004 році вони придбали медіакомпанію Telegraph Media Group.
- Статок братів Барклі оцінюється приблизно в 7 мільярдів фунтів стерлінгів.
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