Помер Девід Барклі – британський мільярдер і співвласник газети The Daily Telegraph. Це сталося у неділю, 10 січня.

Йому було 86 років. Про його смерть написали на сайті The Telegraph. Як було відомо, Барклі якийсь час хворів.

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Його смерть прокоментував брат Фредерік, він сказав: "Це була велика подорож у всьому, що ми робили. Хороша, погана, потворна... ми це пережили. Ми були близнюками від початку і до кінця. Він був правою рукою ліворуч від мене, а я його лівою рукою праворуч. Ми зустрінемось знову".

Також цю звістку прокоментував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

З повагою і захопленням прощаємося з сером Девідом Барклі, який врятував велику газету, створив тисячі робочих місць по всій Великій Британії і пристрасно вірив у незалежність цієї країни і в те, чого вона може досягти,

– написав він на своїй сторінці в твітері.

Farewell with respect and admiration to Sir David Barclay who rescued a great newspaper, created many thousands of jobs across the UK and who believed passionately in the independence of this country and what it could achieve. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 13, 2021

Що відомо про Девіда Барклі