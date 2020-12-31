На окупованій території Донеччини, у так званій "ДНР", помер бойовик Андрій Потьомка. 31 грудня мала відбутися церемонія прощання з ним.

Що відомо про смерть Потьомки

У нього стався інсульт. А сам бойовик був родом із окупованої Горлівки. Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") у телеграмі.

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Свій допис "Штірліц" супроводив фотоматеріалами. Відповідно до них, Потьомка перебував на посаді командира "патрульно-постової служби" в Горлівці. Крім того, на початку війни на Донбасі був у "полоні".



Інформація з соцмереж про Андрія Потьомку / Скриншот

Справа Потьомки на "Миротворці"

Активісти "Миротворця" повідомляють, що бойовика розшукували з 8 грудня 2014 року. А порушили проти нього справу щодо створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Народився бойовик у 1974 році. Також відомо, що він мав звання "майора".

У "Миротворці" іронічно підкреслили, що Потьомка самоліквідувався.

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Що кажуть у "Миротворці" про Андрія Потьомку / Cкриншот