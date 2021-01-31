Помер батько Василя Сліпака

У Львові помер батько Героя України Василя Сліпака – Ярослав. Чоловік відійшов у вічність 31 січня.

Джерело: Львівська міська рада

Львівські чиновники висловили співчуття родині, знайомим і близьким. Але причину смерті не повідомляють.

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Що відомо про Ярослава Сліпака

Нещодавно йому виповнилось 80 років.

Він був спеціалістом виробничого підрозділу.

У Ярослава Сліпака залишилися дружина й старший син Орест.



Ярослав Сліпак / Фото взято з соцмереж

Що кажуть у ЛМР про смерть Ярослава Сліпака

У Львівській міській раді зауважили, що це велика втрата для родини, друзів, для дружини та сина.

Щирі співчуття та велика вдячність за стійку й справжню позицію щодо своєї країни. Бо тільки тверда духом людина могла виховати справжнього Героя. Ми – у спільній молитві з родиною Сліпаків,

– зазначив мер міста Львова Андрій Садовий.

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