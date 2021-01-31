Помер батько Василя Сліпака

У Львові помер батько Героя України Василя Сліпака – Ярослав. Чоловік відійшов у вічність 31 січня.
Джерело: Львівська міська рада
Львівські чиновники висловили співчуття родині, знайомим і близьким. Але причину смерті не повідомляють.
До теми День пам'яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
Що відомо про Ярослава Сліпака
- Нещодавно йому виповнилось 80 років.
- Він був спеціалістом виробничого підрозділу.
- У Ярослава Сліпака залишилися дружина й старший син Орест.
Ярослав Сліпак / Фото взято з соцмереж
Що кажуть у ЛМР про смерть Ярослава Сліпака
У Львівській міській раді зауважили, що це велика втрата для родини, друзів, для дружини та сина.
Щирі співчуття та велика вдячність за стійку й справжню позицію щодо своєї країни. Бо тільки тверда духом людина могла виховати справжнього Героя. Ми – у спільній молитві з родиною Сліпаків,
– зазначив мер міста Львова Андрій Садовий.
До речі У Києві з'явиться арт-сквер з амфітеатром імені Василя Сліпака: фото проєкту
Хто такий Василь Сліпак: коротко
Зауважимо!
- Він був солістом у Паризькій національній опері. Власне його позивний "Міф" – скорочення від Мефістофеля, персонажа улюбленої опери "Фауст". Цю роль він неодноразово виконував.
- Попри успішну кар'єру Василь ніколи не залишався осторонь подій у його рідній Україні. Зокрема був активним учасником Помаранчевої революції. А у часи Євромайдану очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.
- Після початку російської агресії з 2015 року поїхав на Донбас. На фронті був тричі.
- Спершу воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.
- Вдруге вирушив на фронт у вересні 2015 року – у Водяне, на лінію зіткнення. У жовтні повернувся до Парижа.
- В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року, але загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського в Донецькій області. Тоді йому був 41 рік.
- 20 лютого 2017 року президент Порошенко посмертно присвоїв Сліпаку звання Героя України.
Нещодавно від коронавірусу
помер ексначальник поліції Львівщини Василь Пісний
. Йому було 58 років.