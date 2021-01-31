У Львові помер батько Героя України Василя Сліпака – Ярослав. Чоловік відійшов у вічність 31 січня.

Джерело: Львівська міська рада

Львівські чиновники висловили співчуття родині, знайомим і близьким. Але причину смерті не повідомляють.

До теми День пам'яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа

Що відомо про Ярослава Сліпака

Нещодавно йому виповнилось 80 років.

Він був спеціалістом виробничого підрозділу.

У Ярослава Сліпака залишилися дружина й старший син Орест.



Ярослав Сліпак / Фото взято з соцмереж

Що кажуть у ЛМР про смерть Ярослава Сліпака

У Львівській міській раді зауважили, що це велика втрата для родини, друзів, для дружини та сина.

Щирі співчуття та велика вдячність за стійку й справжню позицію щодо своєї країни. Бо тільки тверда духом людина могла виховати справжнього Героя. Ми – у спільній молитві з родиною Сліпаків,

– зазначив мер міста Львова Андрій Садовий.

До речі У Києві з'явиться арт-сквер з амфітеатром імені Василя Сліпака: фото проєкту

Хто такий Василь Сліпак: коротко

Він був солістом у Паризькій національній опері. Власне його позивний "Міф" – скорочення від Мефістофеля, персонажа улюбленої опери "Фауст". Цю роль він неодноразово виконував.

– скорочення від Мефістофеля, персонажа улюбленої опери "Фауст". Цю роль він неодноразово виконував. Попри успішну кар'єру Василь ніколи не залишався осторонь подій у його рідній Україні. Зокрема був активним учасником Помаранчевої революції. А у часи Євромайдану очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

А у часи Євромайдану очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України. Після початку російської агресії з 2015 року поїхав на Донбас. На фронті був тричі.

Спершу воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.

Брав участь у боях за Авдіївку у складі Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге вирушив на фронт у вересні 2015 року – у Водяне, на лінію зіткнення . У жовтні повернувся до Парижа.

. У жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року, але загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського в Донецькій області. Тоді йому був 41 рік.

Тоді йому був 41 рік. 20 лютого 2017 року президент Порошенко посмертно присвоїв Сліпаку звання Героя України.