У віці 82 років 4 січня 2021 року помер Анатолій Бутенко. Він був членом "Комуністичної партії РС", а згодом і "Комуністичної партії України", з якою став народним депутатом І скликання Верховної Ради.

Про смерть Анатолія Бутенка повідомила Одеська обласна державна адміністрація, адже саме на Одещині він провів значну частину свого життя.

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Висловлюю щире співчуття рідним та близьким. Світла, вічна пам'ять вам, Анатолію Івановичу! Ви назавжди залишитесь зразком справжнього трударя, керівника, друга,

– наголосив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.

Що відомо про Анатолія Бутенка:

Він народився в Миргороді Полтавської області ще в 1938 році, але в молодому віці переїхав в Одесу, де й провів значну частину свого життя.

Анатолій Бутенко був затятим прихильником "Комуністичної партії Радянського Союзу" й входив до "Ленінської комуністичної спілки молоді".

Розпочав свою політичну діяльність у 1970 році з посади першого секретаря Іллічівського районного комітету КПУ міста Одеси.

З 1980 року 10 років працював на посадах заступника й першого заступника голови виконавчого комітету Одеської обласної Ради, а в 1990 році й сам її очолив.

У березні 1990 року Анатолія Бутенка обрали народним депутатом І скликання Верховної Ради України, де він був членом фракції "КПУ" й членом комісії з питань оборони й держбезпеки.



Анатолій Бутенко / Фото "Енциклопедія сучасної України"