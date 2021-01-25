По всій Україні почала діяти помаранчева зона карантину: які обмеження

25 січня 2021 , 00:01
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Кабінет Міністрів вирішив не продовжувати в Україні локдаун. Натомість з 25 січня по всій країні діють обмеження помаранчевої карантинної зони.

Після завершення локдауну Україна перейшла до загальнонаціонального карантину – всі регіони потрапили до помаранчевої зони, повідомляє 24 канал.

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Які обмеження діють з 25 січня

  • не можна проводити масові заходи за участю понад 20 людей;
  • заборонена робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
  • наразі не проводитимуть планових госпіталізацій в лікарнях;
  • не працюють спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
  • не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку;
  • на вході до закладів чи заходів потрібно розмістити інформацію про можливу кількість відвідувачів. Контроль має здійснювати власник приміщення або організатор події;
  • перебувати у громадських будівлях слід у масках або респіраторах;
  • заборонене відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;
  • кафе, бари, ресторани не можуть працювати у проміжку з 22:00 по 07:00. Однак дозволена адресна доставка та на винос.


Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Продовження карантину в Україні: що відомо

  • Поточний карантин введений до кінця лютого 2021 року. За словами Дениса Шмигаля, його планують продовжити до 31 березня.
  • Крім того, за потреби в Україні можуть запровадити адаптивний карантин, тобто країну розділять на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.
Нагадаємо, з 8 по 24 січня в Україні діяв локдаун. Про те, як він минув, які порушення зафіксували правоохоронці та яким було ставлення до обмежень українців читайте за посиланням.