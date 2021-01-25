По всій Україні почала діяти помаранчева зона карантину: які обмеження
Кабінет Міністрів вирішив не продовжувати в Україні локдаун. Натомість з 25 січня по всій країні діють обмеження помаранчевої карантинної зони.
Після завершення локдауну Україна перейшла до загальнонаціонального карантину – всі регіони потрапили до помаранчевої зони, повідомляє 24 канал.
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Які обмеження діють з 25 січня
- не можна проводити масові заходи за участю понад 20 людей;
- заборонена робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
- наразі не проводитимуть планових госпіталізацій в лікарнях;
- не працюють спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
- не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку;
- на вході до закладів чи заходів потрібно розмістити інформацію про можливу кількість відвідувачів. Контроль має здійснювати власник приміщення або організатор події;
- перебувати у громадських будівлях слід у масках або респіраторах;
- заборонене відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;
- кафе, бари, ресторани не можуть працювати у проміжку з 22:00 по 07:00. Однак дозволена адресна доставка та на винос.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
Продовження карантину в Україні: що відомо
- Поточний карантин введений до кінця лютого 2021 року. За словами Дениса Шмигаля, його планують продовжити до 31 березня.
- Крім того, за потреби в Україні можуть запровадити адаптивний карантин, тобто країну розділять на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.
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