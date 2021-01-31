Поляк чи українець: журналісти підрахували, хто швидше може придбати житло

Метр квадратний житла у Варшаві коштує в середньому 2 тисячі євро – це приблизно 75 тисяч гривень. Водночас у Києві – у 2,5 рази дешевше. Українець заплатить лише 32 тисячі гривень. Тож кому легше придбати житло: поляку чи українцю – читайте далі.

Джерело: 24 канал

В Україні регіональні ціни на нерухомість є значно нижчими, ніж у столиці. У невеликих містечках Польщі ціни на житло також значно дешевші, ніж у Варшаві.

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Середня ціна, наприклад, 7 тисяч злотих. В Лодзі можна знайти за 5 тисяч,

– розповіла мешканка Польщі Антоніна Гронович.

Польська нерухомість у регіонах майже вдвічі дорожча, ніж українська. Однак це не означає, що в Україні житло доступніше. Все залежить ще від доходів громадян обох країн.

Які доходи українців та поляків

За офіційними даними, середній заробіток поляка є трохи меншим ніж 5,5 тисяч злотих на місяць – це 41 тисяча гривень. Водночас українець в середньому заробляє майже 12 тисяч гривень.

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Хто швидше придбає нерухомість: поляк чи українець

Припустимо, що сім'я із 2 людей відкладатиме 40% свого доходу на купівлю квартири у столиці своєї країни. Зауважимо, що 2 сім'ї розраховують на житло площею 50 квадратних метрів:

українській парі доведеться відкласти щомісяця 9 600 гривень ;

; польській парі – 33 тисячі гривень.

Отож, українська родина збиратиме на власний куточок 13 років і 7 місяців, а польська – 9 років і 8 місяців.

Кредит на нерухомість для поляків

Поляки на квадратні метри відкладають вкрай рідко.

Орендувати квартиру коштує більше, ніж виплачувати іпотеку. Наприклад, оренду я плачу 2 тисячі злотих, а якщо взяти подібну квартиру, то це буде 1 – 1,5 тисячі (іпотеки – 24 канал),

– сказала Гронович.

Іпотеку у Польщі може собі дозволити більшість її громадян. Антоніна Гронович також приглядає собі квартиру та вигідну іпотеку.

"Щоб взяти іпотеку потрібно, аби було 10% від усієї суми – раніше. Під час карантину її збільшили до 15 – 20%. Можна взяти на період до 30 років, передплата не дуже велика – приблизно 4%", – зауважила жінка.

Кредит на житло в Україні

Відсотки за іпотеку в Україні часто захмарні – 16 – 18% річних. Серед низки пропозицій можливо знайти кредит під 10%, утім найнижчі супроводжуються чималим першим внеском – 35 – 40% від вартості нерухомості.

Програму доступного житла запропонувало Міністерство фінансів – 7% з першим внеском 15%. Здається, вигідно. Однак скористатися такою пропозицією можуть лише певні верстви населення .

Фонд буде компенсувати відсоткову ставку позичальникам, але є умова. Для того, щоб банки брали участь, ефективна ставка не повинна перевищувати 12,7%,

пояснив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Загалом, в Україні існує низка подібних програм, та всі вони бажали б кращої динаміки.

"34 тисячі громадян стоять у наших реєстрах, а за 3 роки ми змогли забезпечити житлом 3,5 тисячі українських сімей", – запевнив голова правління Держмолодьжитло Сергій Комнатний.

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У таких "чергах на квартиру" в Україні стоять понад 650 тисяч родин – і це лише офіційно. Натомість у Польщі українці скуповують нерухомість. Вже кілька років поспіль серед всіх іноземців, які придбали нерухомість у наших західних сусідів, першими у рейтингу є українці.

Так, у 2019 році з 8,5 тисяч проданих – 3200 опинилися у власності українців. Зазначимо, що це майже 40% від всіх куплених іноземцями квадратних метрів у Польщі.