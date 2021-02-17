Замість декомунізації – комунізація: на Полтавщині на будинку культури відновили серп і молот

У Градизьку Кременчуцького району Полтавскої області відремонтували будинок культури. В результаті, на фасаді будівлі розмалювали комуністичну ліпнину.

У селищній раді кажуть, що, мовляв, бачити серп та молот хотіли місцеві жителі.

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Розбивати ліпнину не хотіли місцеві жителі

Саме тому ліпнину розмалювали: вже здалеку помітний серп та молот на фоні колосків пшениці.

Така думка людей. Чомусь ця ліпнина нікому не цікава була, доки ми не завершили ремонт. Якщо ми її зіб’ємо, то що там буде?

– говорить селищний голова Мирослав Носа.

У селищній раді повідомили, що реставрацію фасаду розпочали ще у 2017 році і вартість робіт склала 35 тисяч гривень.

Реставрацію розпочали ще у 2017 році / Фото "Суспільного"

На Полтавщині у 2020 році демонтували 5 пам'ятників

У Градизьку є 2 будинки культури. Той, що з серпом та молотом, використовують для проведення дискотек, голосувань на виборах та для секцій.

Як повідомив журналістам працівник Українського інституту національної пам'яті Олег Пустовгар, таке зображення – незаконне. Лише протягом 2020 року у Полтавській області демонтували близько 10 комуніcтичних символів та 5 пам'ятників. Усі вони потрапили до музею у Путивлі, що на Сумщині.