Замість декомунізації – комунізація: на Полтавщині на будинку культури відновили серп і молот
У Градизьку Кременчуцького району Полтавскої області відремонтували будинок культури. В результаті, на фасаді будівлі розмалювали комуністичну ліпнину.
Джерело:"Суспільне"
У селищній раді кажуть, що, мовляв, бачити серп та молот хотіли місцеві жителі.
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Розбивати ліпнину не хотіли місцеві жителі
Саме тому ліпнину розмалювали: вже здалеку помітний серп та молот на фоні колосків пшениці.
Така думка людей. Чомусь ця ліпнина нікому не цікава була, доки ми не завершили ремонт. Якщо ми її зіб’ємо, то що там буде?
– говорить селищний голова Мирослав Носа.
У селищній раді повідомили, що реставрацію фасаду розпочали ще у 2017 році і вартість робіт склала 35 тисяч гривень.
Реставрацію розпочали ще у 2017 році / Фото "Суспільного"
На Полтавщині у 2020 році демонтували 5 пам'ятників
Як повідомив журналістам працівник Українського інституту національної пам'яті Олег Пустовгар, таке зображення – незаконне. Лише протягом 2020 року у Полтавській області демонтували близько 10 комуніcтичних символів та 5 пам'ятників. Усі вони потрапили до музею у Путивлі, що на Сумщині.
Що відомо про декомунізацію в Україні?Парламент ухвалив пакет законів 9 квітня 2015 року, які передбачають декомунізацію. У грудні 2015 року було заборонено діяльність Комуністичної партії. Після того, як закон набув чинності, перейменували вулиці та зносили пам'ятники, які суперечать законодавству.
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