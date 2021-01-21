У Полтаві вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей госпіталізували до однієї з місцевих лікарень через отруєння. Але при цьому в одній палаті опинилися діти різної статі та з великою різницею у віці.

За даними слідчих, перебуваючи в медичному закладі, 13-річний хлопець зґвалтував 5-річну дівчину в неприродний спосіб. Про це повідомляє місцеве видання "Кременчуцька газета".

Дивіться також У Польщі 5-річна дівчинка з України випала з балкону багатоповерхівки: деталі

У поліції кажуть, що злочин стався у грудні 2020 року, а лише зараз слідчі довели причетність підлітка до злочину.

Що відомо про сексуальне насильство над дівчинкою у лікарні Полтави

Як стверджують правоохоронці, в одній палаті опинилися хлопчики 10 та 13 років, а також 5-річна дівчинка.

Дорослі за їх перебуванням у лікарні не слідкували, тому запобігти злочину фактично не було кому.

Ґвалтівник і далі перебуває у центрі реабілітації, оскільки обрати запобіжний захід йому не можуть через недосягнення віку кримінальної відповідальності.

Поліціянти продовжують розслідування злочину, а суд може ухвалити рішення щодо відправлення підлітка до виправної установи. Згідно з законом, діти з 11 років, яких визнали винними у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів, можуть нести покарання.

Крім справи про зґвалтування слідчі також ведуть провадження через неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей з боку персоналу лікарні та центру реабілітації.