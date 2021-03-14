З будівлі краєзнавчого музею в Полтаві почався український архітектурний модерн. Відповідну споруду російський імператор назвав шкідливою.

У роки Другої світової війни німці, відступаючи, спалили її, а радянська влада замінила вікна і черепицю, намагаючись вписати будівлю в комуністичну ідеологію.

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Проте будинок відновили і нині — це приміщення музею та мистецький об'єкт, який створив новатор української модерної архітектури Василь Кричевський.

Проєкт Кричевського вирізнявся новими архітектурними формами серед інших ще на початку ХХ століття. Наразі розташований в історичному центрі Полтави будинок губернського земства є пам'яткою архітектури національного значення.

"Попри те що для нас ця будівля є уособленням традиційної української архітектури, вона не характерна для тогочасного періоду, все сильно синтезоване. Тоді це була абсолютно унікальна і водночас надзвичайно сучасна будівля", – розповів полтавський архітектор Артур Ароян.



Архітектор Артур Ароян пояснив особливості будівлі / Фото Ukraїner (Альберт Лорес)

Основні відділи краєзнавчого музею у Полтаві

Наразі у фондах закладу нараховують понад 300 тисяч предметів. Музей складається з таких основних відділів:

природничого;

археологічного;

пізнього середньовіччя та нової історії (від козацтва до початку Першої світової війни);

новітньої історії;

етнографії.

Кожен відділ проводить експедиції Полтавщиною. Етнографи їдуть у польові розвідки, археологи — на розкопки, у відділі пам'яткознавства, вивчають і описують об'єкти.

Працівники музею реставрують експонати, досліджують архіви, готують нові експозиції та зберігають історії людей для наступних поколінь.



Документальний сектор музею / Фото Ukraїner (Альберт Лорес)

Так, у документальному секторі зберігають приблизно 50 тисяч документів, серед яких живописні полотна, графічні роботи, а також:

паперові гроші;

плакати;

афіші;

книги;

брошури.

Зміни у роботі

Побачити артефакти, яким вже мільйони років, можна у відділі природи. Раніше музей стабільно приймав 300 тисяч відвідувачів щороку, проте через карантин їхня кількість суттєво зменшилась.

Співробітники знаходять різні способи, щоб зацікавити аудиторію, аби більше людей познайомилися з предметами старовини і зрозуміли глибину української історії.

Деяким артефактам у музеї – мільйони років / Фото Ukraїner (Альберт Лорес)

"Намагаємося привабити відвідувача і заходами, і виставками, і новими експозиціями, щоб не приходили й не говорили: "Та я в дитинстві, 30 років тому, все це бачив". Ні, ми змінюємося, ми активізуємося", — наголосила очільниця сектору науково-дослідного відділу фондів Полтавського краєзнавчого музею Оксана Сулима.

Більше про експозиції Полтавського краєзнавчого музею та погляд зсередини: у відео Ukraїner