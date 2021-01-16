Полтавський депутат звинуватив мера Мамая у підпалі авто: відео
Автомобіль депутата Полтавської міської ради Едуарда Волкова спалахнув 15 січня. Чиновник підозрює мера Олександра Мамая у підпалі своєї автівки.
Деталі інциденту
Подія трапилася о 18:20 біля рику "Станіславського" у Полтаві. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив сам Волков.
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"У публічному місці спалили автомобіль, на якому я пересуваюся та який належить моїй дружині", – розповів чиновник.
Пожежу в автомобілі він пов'язав із своєю політичною діяльністю та позицією у Полтавській міській раді.
Підозра одна – організатор Олександр Мамай. У нас тривала історія політичної боротьби,
– заявив Волков.
Він додав, що планує написати заяву у поліцію про злочин.
У Полтаві горів автомобіль депутата / Фото Едуарда Волкова
Депутат розповів місцевому виданню "Полтавщина", що припаркував автівку біля ринку та вийшов на 5 хвилин у магазин. Коли повернувся, то автомобіль вже горів, а поруч лежала пляшка.
Біля автомобіля виявили пляшку / Фото Едуарда Волкова
Що розповіли рятувальники
У пресслужбі ДСНС Полтавщини повідомили, що пожежу в автомобілі Mazda 6 гасили 6 рятувальників. Вони локалізували вогонь о 18:38, а ліквідували – о 18:50.
Вогнем знищено горючі елементи відсіку двигуна, пошкоджено лакофарбове покриття,
– підкреслили у ДСНС.
Наразі обставини інциденту встановлюють.
Дивіться відео гасіння пожежі в автомобілі:
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