Автомобіль депутата Полтавської міської ради Едуарда Волкова спалахнув 15 січня. Чиновник підозрює мера Олександра Мамая у підпалі своєї автівки.

Деталі інциденту

Подія трапилася о 18:20 біля рику "Станіславського" у Полтаві. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив сам Волков.

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"У публічному місці спалили автомобіль, на якому я пересуваюся та який належить моїй дружині", – розповів чиновник.

Пожежу в автомобілі він пов'язав із своєю політичною діяльністю та позицією у Полтавській міській раді.

Підозра одна – організатор Олександр Мамай. У нас тривала історія політичної боротьби,

– заявив Волков.

Він додав, що планує написати заяву у поліцію про злочин.



У Полтаві горів автомобіль депутата / Фото Едуарда Волкова

Депутат розповів місцевому виданню "Полтавщина", що припаркував автівку біля ринку та вийшов на 5 хвилин у магазин. Коли повернувся, то автомобіль вже горів, а поруч лежала пляшка.



Біля автомобіля виявили пляшку / Фото Едуарда Волкова

Що розповіли рятувальники

У пресслужбі ДСНС Полтавщини повідомили, що пожежу в автомобілі Mazda 6 гасили 6 рятувальників. Вони локалізували вогонь о 18:38, а ліквідували – о 18:50.

Вогнем знищено горючі елементи відсіку двигуна, пошкоджено лакофарбове покриття,

– підкреслили у ДСНС.

Наразі обставини інциденту встановлюють.

Дивіться відео гасіння пожежі в автомобілі:

Зверніть увагу! Едуард Волков є представником партії "Рідне місто". Крім того, він член постійної депутатської комісії з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів.