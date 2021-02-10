На Полтавщині зіткнулись 2 вантажівки: обидва водії загинули
У Полтавській області на трасі 9 лютого зіткнулись 2 вантажівки MAN та Renault. На жаль, обидва водії у результаті ДТП загинули.
Джерело:Поліція Полтавської області
Обставини цієї трагедії з’ясовуватимуть правоохоронці. Аварія сталася неподалік від міста Кобеляки.
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Смертельна ДТП на Полтавщині: що відомо
Близько 18:00 до поліції надійшла інформація, що на об’їзній автодорозі Кобеляки – Решетилівка – Дніпро, сталась ДТП за участю вантажних автомобілів MAN, під керуванням 50-річного мешканця Львова та Renault, під керуванням 56-річного мешканця Дніпра.
Внаслідок зіткнення обоє водіїв загинули. Причини та обставини трагедії встановлюються.
Наслідки ДТП / Фото Нацполіції
Причини аварії наразі невідомі / Фото Нацполіції
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Тривають слідчі дії.
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