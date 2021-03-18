На Полтавщині вводять частковий локдаун: що обмежать

Джерело:"ІРТ-Полтава"
Полтавська область перебуває у помаранчевій зоні карантину. Але обласна рада запровадила низку додаткових обмежень з 19 березня.
Відповідне рішення прийняли на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА. Вони заборонили роботу низки культурних інституцій. Скільки триватимуть ці обмеження – наразі невідомо.
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Також у рішенні зазначено, що всі концерти має бути скасовано.Зверніть увагу! За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 394 випадки інфікування на коронавірус. Проте за останній тиждень кількість хворих зросла.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу