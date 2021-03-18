На Полтавщині вводять частковий локдаун: що обмежать

Полтавська область перебуває у помаранчевій зоні карантину. Але обласна рада запровадила низку додаткових обмежень з 19 березня.

Відповідне рішення прийняли на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА. Вони заборонили роботу низки культурних інституцій. Скільки триватимуть ці обмеження – наразі невідомо.

Актуально У Києві з 20 березня вводять локдаун: що закриють

Що не працюватиме на Полтавщині

театри;

музеї;

бібліотеки.

Також у рішенні зазначено, що всі концерти має бути скасовано.

Де ще ввели обмеження

У столиці з опівночі 20 березня запровадять обмеження, які максимально наближені до обмежень червоної карантинної зони. Вони діятимуть до 9 квітня включно. Але місцева влада заявляє, що у Києві можуть посилити ці обмеження.

З 19 березня 2021 року посилюють карантин на Львівщині – ресторани та кафе мають працювати на винос, торговельні центри призупинять свою роботу, закриють усі заклади культури.

На Харківщині теж посилення обмежень: заборонять роботу частини розважальних закладів і спортзалів від 19 березня.

За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 394 випадки інфікування на коронавірус. Проте за останній тиждень кількість хворих зросла.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу