На Полтавщині вводять частковий локдаун: що обмежать

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Джерело:

"ІРТ-Полтава"

Полтавська область перебуває у помаранчевій зоні карантину. Але обласна рада запровадила низку додаткових обмежень з 19 березня.

Відповідне рішення прийняли на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА. Вони заборонили роботу низки культурних інституцій. Скільки триватимуть ці обмеження – наразі невідомо.

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Що не працюватиме на Полтавщині

  • театри;
  • музеї;
  • бібліотеки.

Також у рішенні зазначено, що всі концерти має бути скасовано.

Зверніть увагу! За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 394 випадки інфікування на коронавірус. Проте за останній тиждень кількість хворих зросла.

Де ще ввели обмеження


Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу