На Полтавщині вводять частковий локдаун: що обмежать
Полтавська область перебуває у помаранчевій зоні карантину. Але обласна рада запровадила низку додаткових обмежень з 19 березня.
Джерело:"ІРТ-Полтава"
Відповідне рішення прийняли на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА. Вони заборонили роботу низки культурних інституцій. Скільки триватимуть ці обмеження – наразі невідомо.
Актуально У Києві з 20 березня вводять локдаун: що закриють
Що не працюватиме на Полтавщині
- театри;
- музеї;
- бібліотеки.
Також у рішенні зазначено, що всі концерти має бути скасовано.
Де ще ввели обмеження
- У столиці з опівночі 20 березня запровадять обмеження, які максимально наближені до обмежень червоної карантинної зони. Вони діятимуть до 9 квітня включно. Але місцева влада заявляє, що у Києві можуть посилити ці обмеження.
- З 19 березня 2021 року посилюють карантин на Львівщині – ресторани та кафе мають працювати на винос, торговельні центри призупинять свою роботу, закриють усі заклади культури.
- На Харківщині теж посилення обмежень: заборонять роботу частини розважальних закладів і спортзалів від 19 березня.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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