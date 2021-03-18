Полтавська область перебуває у помаранчевій зоні карантину. Але обласна рада запровадила низку додаткових обмежень з 19 березня.

Відповідне рішення прийняли на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА. Вони заборонили роботу низки культурних інституцій. Скільки триватимуть ці обмеження – наразі невідомо.

Актуально У Києві з 20 березня вводять локдаун: що закриють

Що не працюватиме на Полтавщині

театри;

музеї;

бібліотеки.

Також у рішенні зазначено, що всі концерти має бути скасовано.

Зверніть увагу! За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 394 випадки інфікування на коронавірус. Проте за останній тиждень кількість хворих зросла.

Де ще ввели обмеження

У столиці з опівночі 20 березня запровадять обмеження, які максимально наближені до обмежень червоної карантинної зони. Вони діятимуть до 9 квітня включно. Але місцева влада заявляє, що у Києві можуть посилити ці обмеження.

З 19 березня 2021 року посилюють карантин на Львівщині – ресторани та кафе мають працювати на винос, торговельні центри призупинять свою роботу, закриють усі заклади культури.

На Харківщині теж посилення обмежень: заборонять роботу частини розважальних закладів і спортзалів від 19 березня.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу