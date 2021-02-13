На Полтавщині попрощалися із загиблим на Донбасі Олександром Глушком: фото

На Полтавщині зранку 13 лютого відбулася церемонія прощання із Олександром Глушком. Боєць загинув на Донбасі від кулі ворожого снайпера 12 лютого.

Близько 10 години ранку у Свято-Успенському соборі Полтави розпочали панахиду за загиблим.

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Прощання із загиблим військовим

►Від храму труну з Глушком відвезли на площу біля Полтавської ОДА. Там військового вшанували хвилиною мовчання.

►Після того, як виступили командир батальйону і чиновники, люди почали нести до труни квіти.

►Тіло загиблого відвезли у його рідне село – Рунівщина. Там його і поховають.



На Полтавщині прощаються із Олександром Глушком / Фото "Суспільне"



Глушка поховають у його рідному селі / Фото "Суспільне"



Загиблого на Донбасі вшанували хвилиною мовчання / Фото "Суспільне"

Що відомо про Олександра Глушка