На Полтавщині попрощалися із загиблим на Донбасі Олександром Глушком: фото

13 лютого 2021 , 13:10
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Джерело:

"Суспільне"

На Полтавщині зранку 13 лютого відбулася церемонія прощання із Олександром Глушком. Боєць загинув на Донбасі від кулі ворожого снайпера 12 лютого.

Близько 10 години ранку у Свято-Успенському соборі Полтави розпочали панахиду за загиблим.

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Прощання із загиблим військовим

►Від храму труну з Глушком відвезли на площу біля Полтавської ОДА. Там військового вшанували хвилиною мовчання.

►Після того, як виступили командир батальйону і чиновники, люди почали нести до труни квіти.

►Тіло загиблого відвезли у його рідне село – Рунівщина. Там його і поховають.


На Полтавщині прощаються із Олександром Глушком / Фото "Суспільне"


Глушка поховають у його рідному селі / Фото "Суспільне"


Загиблого на Донбасі вшанували хвилиною мовчання / Фото "Суспільне"

Що відомо про Олександра Глушка

  • Військовий отримав смертельне поранення поблизу Зайцевого. Сапер помер, коли його намагалися евакуювати до шпиталю.
  • Глушко служив в інженерно-саперному взводі 81-ї окремої аеромобільної бригади.
  • У зоні ООС він пробув близько 9 місяців.
  • У загиблого залишилася дружина та 2 неповнолітніх дітей.