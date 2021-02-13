На Полтавщині попрощалися із загиблим на Донбасі Олександром Глушком: фото
На Полтавщині зранку 13 лютого відбулася церемонія прощання із Олександром Глушком. Боєць загинув на Донбасі від кулі ворожого снайпера 12 лютого.
Джерело:"Суспільне"
Близько 10 години ранку у Свято-Успенському соборі Полтави розпочали панахиду за загиблим.
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Прощання із загиблим військовим
►Від храму труну з Глушком відвезли на площу біля Полтавської ОДА. Там військового вшанували хвилиною мовчання.
►Після того, як виступили командир батальйону і чиновники, люди почали нести до труни квіти.
►Тіло загиблого відвезли у його рідне село – Рунівщина. Там його і поховають.
На Полтавщині прощаються із Олександром Глушком / Фото "Суспільне"
Глушка поховають у його рідному селі / Фото "Суспільне"
Загиблого на Донбасі вшанували хвилиною мовчання / Фото "Суспільне"
Що відомо про Олександра Глушка
- Військовий отримав смертельне поранення поблизу Зайцевого. Сапер помер, коли його намагалися евакуювати до шпиталю.
- Глушко служив в інженерно-саперному взводі 81-ї окремої аеромобільної бригади.
- У зоні ООС він пробув близько 9 місяців.
- У загиблого залишилася дружина та 2 неповнолітніх дітей.
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