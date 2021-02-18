У Кременчуку 18 лютого відбулася церемонія прощання з десантниками Олександром Войтенком і В'ячеславом Олексієнком. Вони загинули на Донбасі 14 лютого.

Прощання із загиблими бійцями

Провести в останню путь українських захисників прийшли сотні містян.

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Церемонія прощання відбулася у Палаці культури. На неї прийшли родичі та друзі загиблих, міські чиновники, представники силових відомств та містяни.

Будь-яке завдання, яке поставив командир виконував на 100% (Олексієнко – 24 канал). У нього багато татуювань, тому позивний "Самурай". Хорошим хлопцем був. Таких в Кременчуці раз два і перерахував. Я в ньому впевнений, як у самому собі,

– розповів бойовий побратим загиблого Олександр Кравченко.



У Кременчуку попрощалися із загиблими бійцями / Фото Полтавська ОДА

Труни із загиблими накрили прапорами, а поруч поклали квіти.

Коли тіла військових виносили із палацу, грав військовий оркестр Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. У той час всі присутні встали на коліна.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі, військових поховають на Алеї Героїв Свіштовського кладовища.

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На Полтавщині провели в останню путь бійців Олексієнка та Войтенка / Фото Полтавська ОДА

Що відомо про загиблих бійців

►46 річний капітан Олександр Войтенко служив командиром взводу вогневої підтримки військової частини А1493. Він закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище. Був призваний на службу до Збройних сил за контрактом 12 березня 2018 року.

►33-річний солдат В'ячеслав Олексієнко служив стрільцем, помічником гранатометника військової частини А1493. Він навчався в Кременчуцькому професійному ліцеї імені Макаренка. На службу Олексієнка призвали 21 жовтня 2019 року.

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