Було лише 19: на Полтавщині попрощались з загиблим воїном Андрієм Мірчею

У селі Степанівка Семенівського району Полтавської області поховали 19-річного військовослужбовця Андрія Мірчу. Воїн загинув 28 лютого. Попередня причина трагедїі – необережне поводження зі зброєю.

Саме у Степанівці юний військовий виріс. Полтавщина з початку року вже втратила четвертого захисника.

До теми На Донбасі загинув юний військовий з Полтавщини

Прощатись з Андрієм прийшли десятки людей

Попрощатись з Андрієм до його рідної домівки прийшли десятки людей. На подвір'ї зібрались його рідні, друзі, односельці та, звісно, бойові побратими. Люди принесли квіти та вінки.

Хлопець лише торік розпочав службу / Фото Суспільного

Що відомо про загибель Андрія Мірчі

19-річний Андрій служив у 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Він був кухарем.

Контракт підписав лише у 2020 році .

. Загинув хлопець 28 лютого, рідні про це дізнались наступного дня.

За словами речника обласного центру комплектування Романа Істоміна, офіційна причина загибелі – необережне поводження зі зброєю.

Андрій з багатодітної сім'ї, у нього залишились батьки та четверо молодших братиків.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна.