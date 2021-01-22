Не COVID-19, а скажені тварини: на Полтавщині оголосили карантин у 3 районах
У 3 районах Полтавської області запровадили карантин. Однак причиною таких обмежень не стала пандемія COVID-19, а саме сказ у тварин. Хворобу виявили у собаки та 2 котів.
У яких районах оголосили карантин
Від нападів скажених тварин постраждали люди. Про це повідомили в обласній Держпродспоживслужбі.
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10-кілометрові карантинні зони встановили у таких районах:
- Полтавському;
- Новосанжарському;
- Зіньківському.
Саме у населених пунктах, які входять до цих районів, виявили хворих тварин. Зокрема, прикра ситуація трапилась у селі Миколаївка Зіньківського району. Там хворий кіт вкусив свою власницю, її госпіталізували.
Доки триватиме карантин
Якщо нових випадків сказу не зафіксують, то карантинні обмеження діятимуть протягом місяця. У цей період усіх домашніх тварин вакцинуватимуть ветеринари. Процедура буде безплатною.
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