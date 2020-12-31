На Полтавщині у ДТП потрапив шкільний автобус, є постраждалі: фото
Аварія за участю автобуса "ПАЗ" сталася вранці 30 грудня в селі Нехвороща, Новосанжарського району Полтавської області. Транспортний засіб, який перевозив школярів, врізався у дерев’яну опору електропередач.
Внаслідок ДТП постраждали 15-річна дівчинка, а також 57-річний водій автобуса. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
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Що відомо про аварію за участю шкільного автобуса на Полтавщині
Як встановили слідчі, ймовірною причиною ДТП може бути різке погіршення стану здоров'я водія під час поїздки. Чоловік втратив свідомість, а автобус залишився некерованим.
Після зіткнення автобус проїхав ще кілька метрів / Фото поліції Полтавської області
На момент зіткнення у "ПАЗ" були 9 дітей, троє дорослих та водій.
В якому стані перебувають постраждалі, наразі невідомо.
За фактом аварії відкрито кримінальну справу щодо порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП. Досудове розслідування триває.
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