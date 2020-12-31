Аварія за участю автобуса "ПАЗ" сталася вранці 30 грудня в селі Нехвороща, Новосанжарського району Полтавської області. Транспортний засіб, який перевозив школярів, врізався у дерев’яну опору електропередач.

Внаслідок ДТП постраждали 15-річна дівчинка, а також 57-річний водій автобуса. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

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Чоловіка медики швидкої відвезли до районної лікарні, а от школярку – до Полтавської обласної дитячої.

Що відомо про аварію за участю шкільного автобуса на Полтавщині

Як встановили слідчі, ймовірною причиною ДТП може бути різке погіршення стану здоров'я водія під час поїздки. Чоловік втратив свідомість, а автобус залишився некерованим.



Після зіткнення автобус проїхав ще кілька метрів / Фото поліції Полтавської області

На момент зіткнення у "ПАЗ" були 9 дітей, троє дорослих та водій.

В якому стані перебувають постраждалі, наразі невідомо.

За фактом аварії відкрито кримінальну справу щодо порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП. Досудове розслідування триває.