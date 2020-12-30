На Полтавщині у ДТП потрапив шкільний автобус: є постраждалі
На Полтавщині трапилась ДТП зі шкільним автобусом, в ньому перебувало 9 дітей та 4 дорослих. Водночас двоє людей постраждали.
Інцидент стався у селі Нехвороща Новосанжарського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.
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За попередньою інформацією поліції, автобус зіткнувся з дерев'яною опорою.
Водій шкільного автобуса "ПАЗ", 1963 року народження, під час руху втратив свідомість,
– мовиться у повідомленні.
Травмованого водія госпіталізували до Новосанжарської районної лікарні. Постраждала також місцева дівчинка 2005 року народження – її доставили до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.
Травмованого водія госпіталізували / Фото пресслужби Нацполіції
Наразі поліція встановлює обставини ДТП. Також вирішують питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
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