На Полтавщині трапилась ДТП зі шкільним автобусом, в ньому перебувало 9 дітей та 4 дорослих. Водночас двоє людей постраждали.

Інцидент стався у селі Нехвороща Новосанжарського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

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За попередньою інформацією поліції, автобус зіткнувся з дерев'яною опорою.

Водій шкільного автобуса "ПАЗ", 1963 року народження, під час руху втратив свідомість,

– мовиться у повідомленні.

Травмованого водія госпіталізували до Новосанжарської районної лікарні. Постраждала також місцева дівчинка 2005 року народження – її доставили до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.

Травмованого водія госпіталізували / Фото пресслужби Нацполіції

Наразі поліція встановлює обставини ДТП. Також вирішують питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статею про порушення правил безпеки дорожнього руху.