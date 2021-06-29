Неприємний інцидент стався у Кременчуці, в районі Колісного заводу. На злочин пішов водій автівки, що проїжджала повз. Поки власник цементу відвернувся, його матеріали уже завантажили.

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Чоловік набирав пісок, а в цей час вкрали цемент

Коли доброчинець уже повернувся з набраним піском, то цементу вже і сліду не було. Обурений чоловік поскаржився на цей прикрий випадок місцевим активістам. Ті, склавши руки не сиділи, вони поширили інформацію про крадіжку.

Люди зібрали гроші на нові будматеріали

Люди вирішили зібрати гроші і придбати нові матеріали. Таким чином, задуманий ремонт шляху успішно завершили.

У Хмельницькому вантажівка провалилась під асфальт

Зазначимо, що нещодавно неприємний інцидент стався у Хмельницькому. Там під час руху вантажівка просто провалилась під асфальт. У цей час вулицею текла воді з каналізації. Комунальники кажуть, що під місцем зсуву прорвало водопровід.

