Чоловік обікрав церкву на Полтавщині: зникли гроші та вироби зі срібла

У Полтавській області 25-річний місцевий житель Новогалещинської територіальної громади викрав з церкви речі та цінності. Представник громади вказав на зникнення грошей, харчових продуктів та церковних виробів із срібла.

Попередні завдані релігійній установі збитки оцінюють у понад 10 тисяч гривень. Правоохоронці вже затримали чоловіка.

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Деталі інциденту

Оскільки чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців, вони оперативно знайшли підозрюваного.

Як з'ясувалося, чоловік раніше нерідко допомагав служителям церкви під час прибирання та будівництва,

– зазначив начальник поліції Кременчуцького району Іван Жук.

За його словами, слідчі вилучили у зловмисника речові докази його протиправної діяльності. Наразі розв'язують питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.



Чоловік обікрав церкву на Полтавщині / Фото Нацполіції

Слідчі розпочали досудове розслідування за 3-ю частиною 185-ї статті Кримінального Кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.