Чоловік обікрав церкву на Полтавщині: зникли гроші та вироби зі срібла
У Полтавській області 25-річний місцевий житель Новогалещинської територіальної громади викрав з церкви речі та цінності. Представник громади вказав на зникнення грошей, харчових продуктів та церковних виробів із срібла.
Джерело:Нацполіція
Попередні завдані релігійній установі збитки оцінюють у понад 10 тисяч гривень. Правоохоронці вже затримали чоловіка.
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Деталі інциденту
Оскільки чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців, вони оперативно знайшли підозрюваного.
Як з'ясувалося, чоловік раніше нерідко допомагав служителям церкви під час прибирання та будівництва,
– зазначив начальник поліції Кременчуцького району Іван Жук.
За його словами, слідчі вилучили у зловмисника речові докази його протиправної діяльності. Наразі розв'язують питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Чоловік обікрав церкву на Полтавщині / Фото Нацполіції
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