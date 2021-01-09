У Кременчуці поліціянти затримали чоловіка. Він погрожував перехожим предметом, схожим на пістолет.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

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Деталі інциденту

У правоохоронні органи 9 січня надійшло повідомлення від перехожих, що вулицею Грозненською, поряд зі школою, відбувається конфлікт між чоловіком і жінкою.

Охоронець навчального закладу Кременчука зробила їм зауваження. Після того чоловік почав погрожувати перехожим предметом, схожим на пістолет.

Що знайшли у чоловіка

На місце події прибули патрульні поліціянти. Вони припинили протиправні дії чоловіка і викликали слідчо-оперативну групу. Правопорушником виявився місцевий раніше судимий чоловік 1982 року народження. При поверхневому огляді у нього виявили:

2 предмети, схожі на пістолети;

ніж.

Наразі речові докази направили на експертизу. Триває досудове розслідування

Зазначимо! Рішення щодо затримання чоловіка ухвалюють відповідно до 208-ї статті Кримінального процесуального кодексу України.

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