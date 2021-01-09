Чоловік під школою погрожував перехожим зброєю: поліція його затримала
У Кременчуці поліціянти затримали чоловіка. Він погрожував перехожим предметом, схожим на пістолет.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили на сайті Нацполіції.
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Деталі інциденту
У правоохоронні органи 9 січня надійшло повідомлення від перехожих, що вулицею Грозненською, поряд зі школою, відбувається конфлікт між чоловіком і жінкою.
Охоронець навчального закладу Кременчука зробила їм зауваження. Після того чоловік почав погрожувати перехожим предметом, схожим на пістолет.
Що знайшли у чоловіка
На місце події прибули патрульні поліціянти. Вони припинили протиправні дії чоловіка і викликали слідчо-оперативну групу. Правопорушником виявився місцевий раніше судимий чоловік 1982 року народження. При поверхневому огляді у нього виявили:
- 2 предмети, схожі на пістолети;
- ніж.
Наразі речові докази направили на експертизу. Триває досудове розслідування
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