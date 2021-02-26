На Полтавщині біля школи дві 14-річні дівчинки порізали собі вени

Двох школярок із порізаними зап'ясть госпіталізували медики 25 лютого в одному із сіл Шишацької громади Миргородського району Полтавської області. Слідчі намагаються встановити, через що саме учениці 8 класу вчинили акт самоушкодження.

Про ушпиталених із травмами школярок правоохоронці дізналися від лікарів швидкої. Загрози для їх життю наразі немає, однак якби медики вчасно не надали допомогу, дівчата могли померти.

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Наразі на місці, де знайшли поранених дівчат, працювали поліцейські.

Що відомо про самоушкодження школярок на Полтавщині

14-річних дівчат зі скривавленими руками у стресовому стані знайшли біля сільської школи дорослі, після чого одразу викликали швидку.

Лікарі своєю чергою повідомили про подію поліцейських, які опитують педагогів, батьків та інших учнів школи, намагаючись з'ясувати, через що підлітки порізали себе.

Кваліфікацію події правоохоронці наразі не надали. Спочатку їм треба розібратися в ситуації.

Поведінка підлітків, пов’язана із самоушкодженням, частіше зустрічається серед молоді у стані стресу. Така поведінка спрямована на певний соціальний ефект і найчастіше є прагненням до зміни стосунків, протестом проти конкретного стану речей або ситуації, прагненням звернути на себе увагу, отримати допомогу в розв’язанні конфлікту або навіть самопокаранням за невдачі. Тому дорослим слід серйозно ставитися до почуттів, настроїв та прагнень дітей,

– зазначив начальник Миргородського районного відділу поліції Андрій Тюков