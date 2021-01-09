У Полтавській області 9 січня стався потужний вибух. За попередньою інформацією, до вибуху призвела аварія на газопроводі.

Вибух прогримів у місті Лубни, що на Полтавщині. Відео оприлюднили на сторінці телеграм-каналу "Харків 1654".

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Очевидці розповіли, що вибух був такої сили, що його відчули мешканці сусідніх сіл.

Причини вибуху

За попередніми даними, вибух стався через аварію на газопроводі. Однак існує також версія, що вибухнула газова заправка чи газогін.

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