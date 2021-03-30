На Полтавщині посилюють карантин: нові обмеження

У Полтавській області посилюють карантинні обмеження через ситуацію з COVID-19. Заборонять, зокрема, роботу ресторанів, торгових центрів та розважальних закладів.

Відповідне рішення 30 березня ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС. Нові обмеження діятимутьу області з 3 квітня.

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Що буде під забороною:

прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку

роботу ТРЦ та розважальних закладів;

прийом відвідувачів у закладах культури;

проведення масових заходів, окрім автоконцертів тощо;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

діяльність непродовольчих ринків.

Крім цього, ресторанам у готелях заборонять працювати з 23:00 до 6:00. Водночас їм буде дозволено надавати послуги з харчування у готельному номері.

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Під забороною – і відвідування навчальних закладів. Виняток: студенти 6 курсу та інтерни-медики, вихованці дитсадків, 1 – 4 класів шкіл; спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів.

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Напередодні голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що ситуація стабільно, проте окремі регіони викликають занепокоєння.

Джерело: РНБО