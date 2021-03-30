На Полтавщині посилюють карантин: нові обмеження
У Полтавській області посилюють карантинні обмеження через ситуацію з COVID-19. Заборонять, зокрема, роботу ресторанів, торгових центрів та розважальних закладів.
Джерело:Полтавська ОДА
Відповідне рішення 30 березня ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС. Нові обмеження діятимутьу області з 3 квітня.
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Що буде під забороною:
- прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку
- роботу ТРЦ та розважальних закладів;
- прийом відвідувачів у закладах культури;
- проведення масових заходів, окрім автоконцертів тощо;
- робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- діяльність непродовольчих ринків.
Крім цього, ресторанам у готелях заборонять працювати з 23:00 до 6:00. Водночас їм буде дозволено надавати послуги з харчування у готельному номері.
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Під забороною – і відвідування навчальних закладів. Виняток: студенти 6 курсу та інтерни-медики, вихованці дитсадків, 1 – 4 класів шкіл; спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів.
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