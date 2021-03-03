На Полтавщині 16-річна школярка наковталася пігулок: дівчина в реанімації
У Кременчуці, що у Полтавській області, 16-річна дівчина отруїлася пігулками, які вживала для знеболення. Таблетки школярка випила у значно більшій дозі, ніж було потрібно, через що опинилася в лікарні.
Джерело:Кременчуцька газета
Інцидент трапився 2 березня. Місцевим ЗМІ про нього повідомили у Кременчуцькому районному відділі поліції.
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Отруєння пігулками на Полтавщині
- За попередньою інформацією, школярка з Кременчука випила для знеболення популярні пігулки. Дівчина перевищила дозування, вживши 8 таблеток.
- У результаті 16-річна школярка опинилася у дитячій лікарні, де у неї діагностували медикаментозне отруєння.
- Дівчина перебуває у реанімаційному відділенні. Її стан лікарі оцінюють як середньої важкості.
Що відомо про попередні випадки отруєння ліками
- Раніше 7-класниці наковтались таблеток у Боярці, що на Київщині. На жаль, одну школярку врятувати не вдалося. Аналогічний випадок трапився в Умані – дівчата залишились живими.
- Згодом у Сумах 2 студентки отруїлися пігулками. Попередньо встановлено, що першокурсниці напились пігулок від застуди, після чого самі викликали карету швидкої допомоги.
- У лікарні "Охматдит" розповіли, що за перші два місяці у 2021 році в столиці стались 25 дитячих самогубств. Це дуже високий показник, який перевищує цифру минулого року за такий період.
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