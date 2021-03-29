Червона зона карантину може поповнитися ще однією областю

Незабаром Полтавщина може перейти до червоної зони карантину. Посилення обмежувальних заходів анонсував голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, загалом у Полтавській області стабільна ситуація з коронавірусом, однак окремі регіони викликають занепокоєння.

Важливо "Червона" Україна: ситуація з COVID-19 у найбільших містах погіршується

Станом на 29 березня, за даними МОЗ, Полтавська область перебуває в "помаранчевій" зоні.

Однак, в окремих населених пунктах, зокрема, у Полтаві, виникає занепокоєння. Скоріш за все, відсьогодні будемо проводити комісію ТЕБ і НС і посилювати карантинні заходи. Тому що негативна динаміка, яку ми спостерігаємо зараз, нас не задовольняє,

– повідомив голова облдержадміністрації.

Від початку пандемії COVID-19 на Полтавщині недугу підхопили 54 238 осіб . З них 1 128 хворих померли, ще 45 690 – одужали. За минулу добу там зафіксували 154 нових хворих. Це відносно невеликий добовий приріст хворих, але влада вирішила "грати на випередження".

Зазначимо, станом на 29 березня у червоній зоні карантину перебувають 10 регіонів і столиця України місто Київ. Серед них:

Київ;

Житомирщина;

Закарпаття;

Прикарпаття;

Київщина;

Львівщина;

Миколаївщина;

Одещина;

Сумщина;

Буковина;

Чернігівщина.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом ще декілька тижнів буде погіршуватися. Степанов зазначив, що МОЗ протягом двох – трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч на добу.