Червона зона карантину може поповнитися ще однією областю

Джерело:"Новини Полтавщини"
Незабаром Полтавщина може перейти до червоної зони карантину. Посилення обмежувальних заходів анонсував голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, загалом у Полтавській області стабільна ситуація з коронавірусом, однак окремі регіони викликають занепокоєння.
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Станом на 29 березня, за даними МОЗ, Полтавська область перебуває в "помаранчевій" зоні.
Однак, в окремих населених пунктах, зокрема, у Полтаві, виникає занепокоєння. Скоріш за все, відсьогодні будемо проводити комісію ТЕБ і НС і посилювати карантинні заходи. Тому що негативна динаміка, яку ми спостерігаємо зараз, нас не задовольняє,
– повідомив голова облдержадміністрації.
Зазначимо, станом на 29 березня у червоній зоні карантину перебувають 10 регіонів і столиця України місто Київ. Серед них:
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом ще декілька тижнів буде погіршуватися. Степанов зазначив, що МОЗ протягом двох – трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч на добу.