Потяг з червоної зони: у Полтаві тестами виявили хворих пасажирів

14 березня 2021 , 15:38
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Джерело:

фейсбук Володимира Мохначова

У Полтаві пасажирам потяга із Закарпаття зробили експрестести на короравірус. Виявилося, що деякі з них були інфікованими.

Вирішили перевірити швидкими тестами пасажирів на станції "Полтава-Київська". Дослідили аналізи людям з потяга "Рахів – Харків".

До теми Укрзалізниця в "червоних" регіонах: поїзди не курсуватимуть до 19 березня

Інфіковані у потязі із червоної зони

  • Усього дослідили експрес-тестами дослідили 45 пасажирів.
  • Вони прямували із Закарпаття спецрейсом "Рахів – Харків".
  • Ускладнювало ситуацію те, що у той самий час на вокзал прибував інший потяг зі столиці.
  • Співробітники центру медичної допомоги, залізничної станції і ДСНС оперативно влаштували медичний огляд пасажирів.
  • Люди з потяга, за словами начальника відділу медицини катастроф Володимира Мохначова, зазначили: ні у Львові, ні у Києві не бачили такої злагодженої організації.
  • Зрештою тести показали позитивні результати. Однак їхньої точної кількості не повідомили.
  • Після того, як пасажири покинули перон, його продезінфікували люди у спецкостюмах.

Перони дезінфікують після потягу з червоної зони: дивіться відео

Червона зона і курсування потягів

  • Укрзалізниця скасувала рейси поїздів у 4 регіонах України, які увійшли до червоної зони: Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській та Житомирській областях.
  • Обмеження щодо перевезення залізницею діятимуть щонайменше до 19 березня.
  • Однак, для того, аби пасажири могли дістатися дому, Укрзалізниця організувала 5 спецрейсів з Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.
  • Повний перелік поїздів, які скасували через карантинні обмеження, дивіться за посиланням.