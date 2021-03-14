У Полтаві пасажирам потяга із Закарпаття зробили експрестести на короравірус. Виявилося, що деякі з них були інфікованими.

Вирішили перевірити швидкими тестами пасажирів на станції "Полтава-Київська". Дослідили аналізи людям з потяга "Рахів – Харків". До теми Укрзалізниця в "червоних" регіонах: поїзди не курсуватимуть до 19 березня Інфіковані у потязі із червоної зони Усього дослідили експрес-тестами дослідили 45 пасажирів.

Вони прямували із Закарпаття спецрейсом "Рахів – Харків".

Ускладнювало ситуацію те, що у той самий час на вокзал прибував інший потяг зі столиці.

Співробітники центру медичної допомоги, залізничної станції і ДСНС оперативно влаштували медичний огляд пасажирів.

Люди з потяга, за словами начальника відділу медицини катастроф Володимира Мохначова, зазначили: ні у Львові, ні у Києві не бачили такої злагодженої організації.

Зрештою тести показали позитивні результати. Однак їхньої точної кількості не повідомили.

Після того, як пасажири покинули перон, його продезінфікували люди у спецкостюмах. Перони дезінфікують після потягу з червоної зони: дивіться відео Червона зона і курсування потягів Укрзалізниця скасувала рейси поїздів у 4 регіонах України, які увійшли до червоної зони: Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській та Житомирській областях.

Обмеження щодо перевезення залізницею діятимуть щонайменше до 19 березня.

Однак, для того, аби пасажири могли дістатися дому, Укрзалізниця організувала 5 спецрейсів з Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Повний перелік поїздів, які скасували че рез карантинні обмеження, дивіться за посиланням.