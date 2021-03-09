У Полтаві судитимуть 18-річного юнака, який стріляв з пістолета у центрі міста: відео

Джерело:Поліція Полтавської області
Прокурори та слідчі повідомили про підозру у вчиненні хуліганства мешканцю Полтави 2002 року народження. Йому інкримінують вчинення стрілянини у центрі міста.
Інцидент, за який незабаром планують судити полтавця, стався 12 лютого біля парку "Корпусний сад".
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Зброю, з якої стріляв юнак, вилучили / Фото поліції Полтавської області
Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Також у поліції не повідомили про те, чи застосовували щодо підозрюваного запобіжний захід.
Дивіться відео затримання юнака, який вчинив стрілянину у Полтаві: