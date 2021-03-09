Прокурори та слідчі повідомили про підозру у вчиненні хуліганства мешканцю Полтави 2002 року народження. Йому інкримінують вчинення стрілянини у центрі міста.

Інцидент, за який незабаром планують судити полтавця, стався 12 лютого біля парку "Корпусний сад".

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Ймовірного порушення правопорядку затримали за кілька годин після вчинення злочину. Наразі досудове розслідування інциденту майже закінчилося.

Що відомо про стрілянину у центрі Полтави

За даними слідчих, близько 12:00 12 лютого юнак вирішив постріляти з травматичного пістолета. Він нібито відкрив вікно своєї Toyota, та на відео здійснив кілька пострілів.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали підозрюваного досить швидко. Зброю у нього вилучили. Чи є вона зареєстрованою, невідомо.



Зброю, з якої стріляв юнак, вилучили / Фото поліції Полтавської області

Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Також у поліції не повідомили про те, чи застосовували щодо підозрюваного запобіжний захід.

Дивіться відео затримання юнака, який вчинив стрілянину у Полтаві: