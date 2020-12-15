Адвокати постраждалої сторони вважають, що провину Наталії Саєнко довели під час судового розгляду. Позашляховик жінки 6 листопада 2018 року на пішохідному переході збив 15-річного велосипедиста Артема Левченко.

Оскільки в першій інстанції судді вирішили відпустити жінку та ніяк її не карати, а всю провину щодо скоєння ДТП поклали на загиблого підлітка, родичі Левченка із цим не погодилися. Про це повідомляє "Суспільне".

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Адвокат родини потерпілих Дмитро Семеха подав скаргу на виправдальний вирок рестораторці.

Покази свідків і результати експертиз

За словами юриста, порушення правил дорожнього руху Наталією Саєнко підтвердили свідки та висновки призначених за справою експертиз.

Очевидці інциденту взагалі стверджували, що під час зіткнення елітного Mercedes з велосипедом школяра жінка розмовляла телефоном.

Втім, суд на цю інформацію уваги не звернув. Як і на те, що відеореєстратор з позашляховика було знято чоловіком водійки та надано наступного дня після інциденту без записів.

Прокурори теж оскаржать

Скористатися своїм правом на повторне вирішення суду в апеляції планують й обвинувачі, які також не згодні з вироком суду.

Вони вимагали засудити водійку до 8 років ув'язнення. Але Саєнко отримала повне виправдання, повернення водійського посвідчення та зняття арешту з авто.