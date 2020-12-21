У Полтаві пожежники влаштували незвичну церемонію для свого колеги, який вийшов на пенсію. Прапорщика Володимира Петлицю облили з брандспойта холодною водою.

Такі проводи на пенсію виявляється для пожежників є традицією. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила начальниця сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко.

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А ви думали вогнеборці, які йдуть на пенсію, тільки влітку дотримуються традиції "обмивання"? Побратими Державної пожежно-рятувальної частини №4 Полтави провели на пенсію водія Володимира Петлицю,

– наголосила Рибалко.

Відео викликало захват в українців. Під постом вони залишили багато схвальних коментарів. Серед найяскравіших:

"Молодці! Традиції – це святе! Тільки сурових мужиків так проводжають на пенсію!";

"Класна традиція. Я вперше побачив цього року – однокласника поливали";

"Аааа, йому ж холодно! Дякуємо за службу!".

У Полтаві пожежники облили колегу холодною водою з брандспойта: дивіться відео