У Полтаві пожежники облили колегу холодною водою з брандспойта: відео
У Полтаві пожежники влаштували незвичну церемонію для свого колеги, який вийшов на пенсію. Прапорщика Володимира Петлицю облили з брандспойта холодною водою.
Такі проводи на пенсію виявляється для пожежників є традицією. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила начальниця сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко.
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А ви думали вогнеборці, які йдуть на пенсію, тільки влітку дотримуються традиції "обмивання"? Побратими Державної пожежно-рятувальної частини №4 Полтави провели на пенсію водія Володимира Петлицю,
– наголосила Рибалко.
Відео викликало захват в українців. Під постом вони залишили багато схвальних коментарів. Серед найяскравіших:
- "Молодці! Традиції – це святе! Тільки сурових мужиків так проводжають на пенсію!";
- "Класна традиція. Я вперше побачив цього року – однокласника поливали";
- "Аааа, йому ж холодно! Дякуємо за службу!".
У Полтаві пожежники облили колегу холодною водою з брандспойта: дивіться відео
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